Калининград, 8 мая, 2016, 20:43 — ИА Регнум. Газете калининградского депутата Игоря Рудникова «Новые колёса» вынесено предупреждение за статью, которая оклеветали ветеранов Великой Отечественной войны.

gov39.ru Учредитель газеты «Новые колёса» Рудников (справа) с губернатором Цукановым после награждения орденом «За заслуги перед Калининградской областью»

Как сообщает региональное управление Роскомнадзора, статья «Граф-хирург из Кёнигсберга» создаёт негативный образ советских солдат, принимавших участие в Великой Отечественной войне, и содержит сведения, выражающие явное неуважение к дням воинской славы России.

Ведомство напомнило о том, что в стране запрещено публичное распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества, либо публичное осквернение символов воинской славы России (ст. 13.15 КоАП РФ, а также ч. 3 ст. 354.1 УК РФ).

На основании ст. 16 Закона о СМИ Управление Роскомнадзора по Калининградской области вынесло редакции и учредителю СМИ предупреждение о недопустимости нарушения законодательства Российской Федерации.

Редакция ИА REGNUM напоминает, что в апреле 2016 года «Новые колёса» опубликовали статью о немецком враче Гансе фон Лендорфе. Журналист Александр Захаров, ранее возглавлявший местный клуб «Внучата барона Мюнхгаузена», описывает, как советские солдаты ворвались в немецкий госпиталь на окраине Кёнигсберга, где лежали «…в основном пожилые люди непризывного возраста — ополчение. Ну и пацаны из гитлерюгенда. Короче, старики и дети».

Журналист продолжает, что советские солдаты «сразу же принялись отбирать у больных и раненых наручные часы». Медсестре, пытавшейся заступиться, «сломали челюсть и выбили зубы».

И далее: «Французов (раненых) не тронули. Зато стали насиловать санитарок, медсестёр и пациенток. В том числе — русских женщин. Остановить этот кошмар было невозможно. Угомонились победители только ночью. На следующий день всё повторилось».

Также отметим, что статья проиллюстрирована снимками погибших и изуродованных женщин и детей, что усиливает «эффект» от прочитанного.

Учредитель и издатель газеты «Новые колёса» — депутат Калининградской областной думы Игорь Рудников, в ноябре 2015 года награждённый орденом «За заслуги перед Калининградской областью» (награду вручил губернатор Николай Цуканов). В региональном парламенте Рудников входит в состав комитета по правопорядку, международным и межрегиональным отношениям.