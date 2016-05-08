Киев, 8 мая, 2016, 19:59 — ИА Регнум. В Киевской области избили заместителя министра экономического развития и торговли Украины Юлию Клименко, ее мужа и сына. Об этом украинская чиновница заявила на своей странице в Facebook.

ok.ru

По ее словам, инцидент произошел в пятницу, 6 мая, на парковке в городе Переяслав-Хмельницкий.

«Мы заехали развернуться на парковке возле гостиницы «Артак» в то же время, как туда подъехал парковаться на Nissan Patrol владелец отеля, — написала Юлия Клименко. — Поскольку мы замешкались и не успели быстро развернуться, «джентельмен» начал громко сигналить и через 15 секунд взбешенный вылетел из своей машины и начал толкать и бить через открытое окно машины старшего сына, выкрикивая нецензурную лексику и угрозы».

При этом заместитель министра добавила, что потом из транспортного средства вышел пассажир, который стал помогать нападавшему избивать уже ее вместе с мужем.

По словам чиновницы, у нее диагностированы гематомы на правой руке, у мужа — поврежден нос, у сына — шишки и гематомы на голове, ушиб плеча, многочисленные синяки, царапины и ссадины по всему телу.

«Также психологическая травма младших детей, которые все это наблюдали», — написала Клименко.