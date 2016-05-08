Чита, 8 мая, 2016, 19:37 — ИА Регнум. В Забайкальском крае на автодороге Агинское — Дульдурга произошло крупное ДТП: внедорожник Toyota Land Cruiser столкнулся с автомашиной УАЗ 452. Как сообщает УМВД России по Забайкальскому краю, в результате инцидента погибли 5 человек, еще пятеро получили различные травмы.

Разбитое стекло

Трагедия произошла в воскресенье, 8 мая, в 8 км от поселка Агинское.

«По предварительным данным, водитель «Toyota Land Cruiser» двигался в сторону Дульдурги, навстречу ему ехала автомашина УАЗ 452, — говорится в сообщении. — В результате лобового столкновения погибли 5 человек».

В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники правоохранительных органов, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего.