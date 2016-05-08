Великий Новгород, 8 мая, 2016, 18:56 — ИА Регнум. На мемориале в Мясном Бору Новгородской области поисковики экспедиции «Долина» торжественного перезахоронили останки воинов Волховского фронта, погибших более 70 лет назад. Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель экспедиции Игорь Свинцов, в братской могиле мемориала были погребены останки 304 фронтовиков, 145 из них были найдены поисковиками в осенний период Вахты Памяти-2015.

wikiwand.com Каска времен Великой Отечественной Войны

Весной нынешнего года за 20 дней поисковых работ были подняты останки 159 погибших в боях бойцов и командиров, найдено 25 личных медальонов, орден Красной звезды и медаль «За боевые заслуги», фамилии восьми павших воинов удалось установить в полевых условиях. Всего установлены имена 20 солдат.

По словам Свинцова, останки пятерых найденных воинов Волховского фронта были переданы для захоронения на родине.

В весеннем этапе поисковых мероприятий приняли участие более 130 поисковых отрядов общей численностью свыше 2000 человек. Как отметил руководитель экспедиции «Долина» Игорь Неофитов, найдены останки более 1400 погибших и непогребённых военнослужащих, имена более 50 из них уже установлены, всего предметов, позволяющих установить имя погибшего, найдено более 100.