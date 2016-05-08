Пермь, 8 мая, 2016, 18:54 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Амкар» (Пермь) на своем поле сыграл вничью с екатеринбургским «Уралом» в матче 27-ого туру чемпионата России. Встреча, прошедшая 8 мая на стадионе «Звезда» в Перми, завершилась со счетом 1:1.

fc-amkar.org «Амкар» vs «Урал»

Уже на 4-й минуте матча Януш Гол вывел хозяев поля вперед, однако на 38-й минуте первого тайма Спартак Гогниев восстановил равновесие.

Таким образом, «Амкар» (28 очков) расположился на 11-й позиции в турнирной таблице российской футбольной Премьер-лиги (РФПЛ). «Урал» с 36 баллами — на восьмой строчке.

Премьер-лига. 27-й тур.

«Амкар» (Пермь) — «Урал» (Екатеринбург) — 1:1.