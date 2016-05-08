Киев, 8 мая, 2016, 18:42 — ИА Регнум. Бывшая украинская военнослужащая Надежда Савченко, осужденная в России по делу об убийстве журналистов ВГТРК в Донбассе, выплатила штраф в 30 000 рублей, назначенный ей судом. Об этом, как передает «112 Украина», заявила мама летчицы Мария Савченко во время общения с сотрудниками СМИ.

Руки убийцы

«Мы с адвокатами общаемся преимущественно через интернет, а так, когда они приезжают, например Полозов (Николай) был 3 дня, то мы с ним позавчера встречались, — рассказала мама Савченко. — Он сказал, что Наде немного легче, она немного начала есть».

Адвокат также сообщил о том, что экс-военнослужащей были выданы документы для возвращения на Украину, отмечает Мария.

«Там есть графа, где надо признать, что она перешла границу и попросила убежища, и говорил, что она рассмеялась, — говорит мать осужденной. — Также там есть штраф».

По словам Марии Савченко, Полозов сообщил экс-летчице о том, что в случае, если она не оплатит штраф за незаконное пересечение госграницы, документы не будут считать действительными.

«Тогда она согласилась, — говорит родственница осужденной. — У нее денег там нет, консулы дали ей 40 тыс., она 30 тыс. отдала».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 марта 2016 г. гражданка Украины Надежда Савченко была признана Донецким городским судом Ростовской области причастной к убийству 2-х журналистов ВГТРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина в Донбассе летом 2014 года.

Суд приговорил бывшую военнослужащую Украины к 22 годам пребывания в колонии общего режима.