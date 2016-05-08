Москва, 8 мая, 2016, 18:22 — ИА Регнум. Делегация Российской Федерации во главе с министром культуры Владимиром Мединским 5 мая текущего года совершила поездку в Пальмиру. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Института археологии РАН.

Quim Bahí Колонны Пальмиры

Отмечается, что делегация, в состав которой вошли эксперты, ученые и деятели культуры, осмотрела центр исторического города и провела совещание с представителями официальных властей Сирии и ЮНЕСКО.

О ситуации в древнем городе и возможных путях его восстановления рассказал директор Института археологии РАН академик Николай Макаров.

«Короткая поездка в Пальмиру в составе делегации Министерства культуры РФ дала возможность оценить перспективы работ, необходимых для обеспечения сохранности древностей и восстановления археологического заповедника в Пальмирском оазисе, — говорит директор Института археологии РАН. — Дала возможность убедиться в достоверности сообщений о разрушении ряд всемирно известных архитектурных памятников (Триумфальная арка, храм Бела, храм Баалшамина) и согласиться высказанным группой экспертов ЮНЕСКО мнением о том, что большая часть древнего архитектурного ансамбля (по разным оценкам 70−80%) уцелела после ухода игиловцев».

При этом Макаров добавил, что если бы Пальмира оставалась под контролем террористической организации «Исламское государство» (ИГ) еще несколько недель, «потери наследия могли бы быть неизмеримо большими».

По словам академика, в настоящее время сирийские специалисты вместе с польскими коллегами проводят работу по репаспортизации коллекций и реставрации археологических предметов.

«Очевидно, что в ближайшее время необходимо точно документировать состояние древних построек Пальмирского комплекса, тщательно зафиксировать разрушения, провести противоаварийные работы на объектах, которые находятся под угрозой дальнейшего разрушения, и разработать план воссоздания Пальмиры как археологического заповедника», — отмечает директор Института археологии РАН.

Макаров добавил, что российские ученые также могли бы принять полноценное участие в восстановлении памятников и музеев Пальмиры.

«Министерство культуры РФ обратилось к сирийской стороне с предложением привлечь российских ученых и реставраторов к работам в Пальмире, развернув здесь российскую экспедицию», — отметил академик.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, древний город Пальмира был освобожден от боевиков запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» 27 марта. Победа вооружённых сил Сирии стала самой громкой с того момента, как им на помощь пришли Воздушно-космические силы (ВКС) России.