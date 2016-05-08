Санкт-Петербург, 8 мая, 2016, 18:12 — ИА Регнум. Накануне Дня Победы в Великой Отечественной войне в Петербурге традиционно проходят акции в память о погибших и умерших защитниках Родины и жителях блокадного Ленинграда.

gov.spb.ru Монумент «Мать-Родина» на Пискаревском мемориальном кладбище

Сегодня такая торжественно-траурная церемония состоялась на Пискаревском мемориальном кладбище, сообщает пресс-служба Смольного. Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, члены правительства города, председатель Законодательного собрания Вячеслав Макаров и депутаты городского парламента возложили венки и цветы к монументу «Мать-Родина».

На Пискаревском кладбище похоронено около полумиллиона мирных жителей, ставших жертвами голода, холода, бомбежек и обстрелов. Здесь также упокоились воины Красной Армии и народного ополчения, павшие при защите Ленинграда.

В памятной церемонии участвовали делегации аппарата полномочного представителя президента РФ в СЗФО, правительства и парламента Ленинградской области, судьи Конституционного суда, главное командование ВМФ России и командование Западного военного округа, члены Совета Федерации и депутаты Государственной Думы.

Приехали на Пискаревское кладбище представители дипкорпуса, духовенства, руководители правоохранительных органов, общественных организаций, ветераны и простые жители Санкт-Петербурга. Церемония завершилась прохождением роты знаменосцев и военного оркестра.

Акция памяти защитников Ленинграда прошла сегодня и на площади Победы в Московском районе, у Монумента героическим защитникам Ленинграда. Вблизи этого места проходила в годы войны линия фронта. В возложении цветов и венков приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, блокадники, представители органов власти, школьники, студенты и курсанты.

«Над площадью прозвучала историческая звукозапись зачитанного Юрием Левитаном 8 мая 1945 года радиосообщения о победе над фашистской Германией (…) В музейной части монумента все желающие смогли осмотреть экспозицию о женщинах — воинах, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны и ковавших Победу в тылу», — отметили в аппарате вице-губернатора Игоря Албина, участвовавшего в церемонии.

Кроме того, торжественное возложение венков и цветов прошло сегодня на Серафимовском, Смоленском, Невском и Богословском кладбищах, где похоронены десятки тысяч защитников и жителей блокадного Ленинграда.

Вечером 8 мая в Большом концертном зале «Октябрьский» состоялся праздничный концерт для ветеранов Великой Отечественной войны. С Днем Победы петербуржцев поздравили губернатор Георгий Полтавченко, председатель Законодательного собрания Вячеслав Макаров и командующий войсками Западного военного округа Андрей Картаполов. Перед концертом в фойе была воссоздана атмосфера послевоенного времени.