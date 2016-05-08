Киев, 8 мая, 2016, 17:44 — ИА Регнум. Без участия украинских военных победа во Второй мировой войне была бы невозможна. Об этом президент Украины Петр Порошенко заявил 8 мая, на встрече с украинскими ветеранами и участниками освободительного движения.

Иван Шилов ИА REGNUM Порошенко приходят и уходят, а народ украинский остаётся

«Глава государства поздравил присутствующих с праздниками, выразив благодарность старшему поколению — ветеранам Красной армии и Украинской повстанческой армии (Решением Верховного суда РФ УПА признана экстремистской организацией, деятельность которой в России запрещена)», — сообщается на сайте президента.

Украинский лидер, обращаясь к ветеранам Второй мировой войны, сказал, что каждый из них по-своему боролся с фашизмом и проделал долгий путь к победе через горечь поражений, страдания, смерть и невосполнимые потери.

«Как же только можно на фоне таких неоспоримых исторических фактов иметь наглость заявлять, будто Россия выиграла бы войну и без Украины, — подчеркнул президент. — Не выиграли бы этой войны без украинцев!».

При этом Порошенко не уточнил, кто именно оспаривает роль Украины в победе над нацистской Германией и против кого воевала в этой войне УПА. В современной украинской пропаганде считается, что роль Украины оспаривает президент России Владимир Путин, но на деле он говорил лишь о ключевой роли России. И умалчивается, что УПА, в течение долгого времени союзная Гитлеру и бывшая соучастницей его преступлений, в том числе Холокоста, воевала против Красной Армии и, следовательно, против антигитлеровской коалиции.

Читайте также: Фашистам на память: освобождение Киева от Третьего рейха и ОУН-УПА