Москва, 8 мая, 2016, 17:15 — ИА Регнум. Два легковых автомобиля и «Газель» столкнулись на Кутузовском проспекте в Москве. Как передает НТВ, в результате инцидента пострадали 5 человек, трое из них доставлены в местную больницу.

ДТП

ДТП произошло в воскресенье, 8 мая, у дома номер 48.

В настоящее время на месте аварии находятся сотрудники правоохранительных органов, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Другие подробности пока неизвестны.