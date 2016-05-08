Москва, 8 мая, 2016, 16:48 — ИА Регнум. В Москве на ул. 5-я Кожуховская в жилом доме произошло возгорание двухкомнатной квартиры. Об это «Агентству Москва» сообщили в пресс-службе ведомства.

Пожарный шланг

ЧП произошло в воскресенье, 8 мая, в корпусе 1 дома №34.

«Пожар произошел на втором этаже жилого дома в сильно захламленной квартире, — сказал источник. — Прибывшими пожарно-спасательными бригадами с вышестоящих этажей были спасены 8 человек, трое из них — дети».

Отмечается, что площадь возгорания составила 30 кв. м, сведений о пострадавших не поступало. Пожар был полностью ликвидирован в 12:53 мск.