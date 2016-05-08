Екатеринбург, 8 мая, 2016, 16:34 — ИА Регнум. В Екатеринбурге участниками акции «Бессмертный полк» могут стать до 20 тысяч человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили организаторы мероприятия.

Участники штурма рейхстага (слева направо) К. Я.Самсонов, М. В.Кантария, М. А.Егоров, И. Я.Сьянов, С. А.Неустроев у Знамени Победы. Май 1945 г

«Бессмертный полк» выдвинется на проспект Ленина в 11:00 по местному времени (09:00 мск). Впереди колонны будет большая растяжка с надписью «Бессмертный полк. Екатеринбург». До начала шествия полка пронесут увеличенную копию знамени Победы 20×10 метров.

Формирование полков начнётся с 9:00 часов на улице Толмачёва в два этапа. До 10:00 будет сформирован первый полк от улицы Первомайской до проспекта Ленина. С 10:00 до 11:00 ожидается формирование второго полка, уже до улицы Первомайской.

«В прошлом году в мероприятии участвовало 15 тысяч горожан. В этом году было допечатано порядка трёх тысяч табличек. Также наверняка многие готовились к шествию самостоятельно. Если погода будет хорошая, то мы ожидаем, что в акции Бессмертный полк в Екатеринбурге примут участие до 20 тысяч человек», — сообщил организатор мероприятия Валерий Басай.