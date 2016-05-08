В Екатеринбурге «Бессмертный полк» ожидает 20 тысяч человек
Екатеринбург, 8 мая, 2016, 16:34 — ИА Регнум. В Екатеринбурге участниками акции «Бессмертный полк» могут стать до 20 тысяч человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили организаторы мероприятия.
«Бессмертный полк» выдвинется на проспект Ленина в 11:00 по местному времени (09:00 мск). Впереди колонны будет большая растяжка с надписью «Бессмертный полк. Екатеринбург». До начала шествия полка пронесут увеличенную копию знамени Победы 20×10 метров.
Формирование полков начнётся с 9:00 часов на улице Толмачёва в два этапа. До 10:00 будет сформирован первый полк от улицы Первомайской до проспекта Ленина. С 10:00 до 11:00 ожидается формирование второго полка, уже до улицы Первомайской.
«В прошлом году в мероприятии участвовало 15 тысяч горожан. В этом году было допечатано порядка трёх тысяч табличек. Также наверняка многие готовились к шествию самостоятельно. Если погода будет хорошая, то мы ожидаем, что в акции Бессмертный полк в Екатеринбурге примут участие до 20 тысяч человек», — сообщил организатор мероприятия Валерий Басай.