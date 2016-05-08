Киев, 8 мая, 2016, 16:32 — ИА Регнум. Представители 2-х населенных пунктов Украины, переименованных в рамках закона о декоммунизации, обратились в суд с намерением оспорить данное решение. Об этом заявил юрист Института национальной памяти Сергей Рябенко в эфире «Громадське ТВ».

Флаг Украины

«Мы отслеживаем ситуацию почти во всех регионах Украины., — говорит он. — Пока только 2 населенных пункта, которые были переименованы ВР (Верховной радой), проанонсировали, что они обратились в суд по поводу оспаривания соответствующих постановлений парламента».

При этом Рябенко также добавил, что перспектив того, что суд станет на сторону истцов, практически нет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Верховная рада Украины приняла 9 апреля 2015 года четыре закона о декоммунизации украинского общества. Согласно законам, коммунистический режим осуждается, советская символика — запрещается, а архивы советских спецслужб — подлежат полному открытию.

Кроме того, ОУН, УПА (решением Верховного суда РФ признаны экстремистскими организациями, деятельность которых в России запрещена) и другие организации признаются «борцами за независимость Украины. Порошенко подписал четыре закона 15 мая 2015 года.