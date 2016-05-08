Москва, 8 мая, 2016, 16:13 — ИА Регнум. Главный тренер сборной России по хоккею Олег Знарок подвел итоги матча с командой Казахстана на чемпионате мира, который проходит в Москве и Санкт-Петербурге.

championat.com Олег Знарок

«Зрителям игра, наверное, понравилась, — цитирует Знарка «Р-Спорт». — Нам, тренерам, не очень. Ошибок было предостаточно, будем над этим работать».

При этом наставник сборной России добавил, что причина пропущенных шайб в меньшинстве кроется в невыполнении российскими хоккеистами игрового задания.

«Мы знали, как играет команда Казахстана в большинстве, объясняли, но ребята все равно не справились, — добавил Знарок. — Здесь недоработка. Я больше расстроен, что пропущено 4 шайбы, чем доволен шестью заброшенными».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 мая сборная России по хоккею победила команду Казахстана в матче группового этапа чемпионата мира. Встреча, прошедшая в московском ВТБ Ледовом дворце, завершилась со счетом 6:4.

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