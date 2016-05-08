Волгоград, 8 мая, 2016, 16:08 — ИА Регнум. Сегодня, 8 мая, в Волгограде у Вечного огня на площади Павших борцов состоялась торжественная церемония возложения цветов и венков к Вечному огню. Вместе с ветеранами Великой Отечественной войны глава региона Андрей Бочаров склонил голову перед памятью защитников Отечества, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вечная память защитникам Отечества

В сопровождении солдат роты Почетного караула венки и цветы к братской могиле защитников Царицына-Сталинграда возложили первые лица Волгоградской области и города Волгограда, депутаты, руководители силовых ведомств региона, представители Волгоградского военного гарнизона, национальных объединений, общественники, политики, рабочие. Дань памяти павшим также отдали жители и гости города-героя Волгограда, многие пришли к Вечному огню со своими детьми и внуками.

Завершилась церемония исполнением гимна Российской Федерации военным оркестром и торжественным маршем роты Почетного караула.

Добавим, что в эти дни в Волгограде проходит фестиваль «Музыка майских фонтанов», посвященный столетию легендарного летчика Алексея Маресьева и 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Он стартовал накануне сразу на нескольких открытых площадках в центре Волгограда. Перед гостями и жителями региона в течение трех дней — 7,8 и 9 мая — выступят волгоградские и приглашенные артисты, профессиональные и самодеятельные коллективы. Музыканты, сменяя друг друга, представят публике свои программы в стиле джаз, блюз, софт-рок, в которых прозвучит тема Победы. В перерывах между выступлениями коллективов актеры волгоградских театров прочитают стихи, фрагменты произведений и воспоминания о Великой Отечественной войне.

Главной площадкой фестиваля стала нижняя терраса Центральной набережной Волгограда. Вторая музыкальная арена, посвященная военному летчику, участнику Сталинградской битвы, Герою Советского Союза Борису Еремину, расположена на территории музея-панорамы «Сталинградская битва». Третья площадка посвящена уроженцу Царицына, участнику Сталинградской битвы, военному летчику, Дважды Герою Советского Союза Василию Ефремову, она расположена у фонтана «Дружба народов». Четвертая открытая сцена, посвященная военному летчику, участнику гражданской войны в Испании, Герою Советского Союза Виктору Степановичу Хользунову, расположена у памятника в честь героя.

Завершится фестиваль гала-концертом, который состоится 9 мая на нижней террасе Центральной набережной. Перед зрителями выступит известная рок-группа «ЧайФ», завершится программа музыкальным фейерверком и праздничным салютом.