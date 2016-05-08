Тегеран, 8 мая, 2016, 16:08 — ИА Регнум. Президент Исламской Республики Иран Хасан Руахани заявил, что объем экспорта нефти из его страны скоро достигнет уровня, на котором он находился до введения международных санкций из-за ядерной программы. Такое заявление Рухани сделал, 7 мая, на совместном заседании администрации и избранного парламента, состоявшемся в Тегеране в субботу вечером, передает агентство Tasnim.

Иван Шилов ИА REGNUM

Напомним, после отмены международных санкций в начале этого года, Иран смог возобновить экспорт нефти в Европу. В середине апреля суточный объем добычи нефти в Иране достиг 3,5 млн баррелей, а суточный объем продаж иранской нефти в ближайшие дни достигнет 2 млн баррелей.

«Экспорт нефти будет равен уровню предсанкционной эпохи уже в ближайшее время, будут также частично решены проблемы международных межбанковских расчетов», — заявил Руахани на встрече с депутатами.