Москва, 8 мая, 2016, 15:51 — ИА Регнум. Министр спорта Российской Федерации Виталий Мутко считает, что новый фильм американского телеканала CBS, в котором бывший сотрудник Российского антидопингового агентства (РУСАДА) заявил об использовании допинга чемпионами Олимпиады в Сочи, не более чем очередная информационная атака на Россию. Об этом Мутко заявил сегодня, 8 мая, в интервью «Р-Спорт».

Кукрыниксы. Геббельс

Напомним, CBS анонсировал очередной выпуск своей программы «60 минут», который будет посвящен допингу в российском спорте. В выпуске есть интервью бывшего сотрудника РУСАДА Виталия Степанова, который заявил, что как минимум четверо российских спортсменов, завоевавших золотые медали на Олимпиаде-2014 в Сочи, употребляли запрещенные стероиды.

По словам Степанова, список этих спортсменом имеется у бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.

Мутко прокомментировал эти очередные обвинения в адрес российского спорта.

«Кто Степанов такой? Его выгнали как жулика отсюда, а он, видите ли…», — отметил министр спорта.

«К сожалению, он почему-то интересен создателям каких-то фильмов, телевидению. Сами понимаете, что за этим стоит. Конечно, идет кампания против нас, но что тут сделаешь?», — добавил Мутко.

Глава Российского футбольного союза (Мутко совмещает эту должность с должностью министра) допускает, что подобные информационные атаки будут продолжаться. Вполне возможен выход других передач или фильмов. особенно это связано с тем, что 17 июня в Вене пройдет совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций, на котором будет решаться вопрос об участии российских легкоатлетов в Олимпиаде в Рио-де-Жанейро.