Калуга, 8 мая, 2016, 15:24 — ИА Регнум. Порядка 20 звонарей принимают участие в открывшемся, сегодня, 8 мая, в калужском храме Иоанна Предтечи, седьмом пасхальном фестивале колокольного звона 'Медный ветер», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

smilekaluga.ru На колокольне

Первыми исполнили концертную программу звонари этого храма. Затем свои произведения и классические виды звонов исполнили другие участники фестиваля. 'Медный ветер» проводится на пожертвования благотворителей.

В этом году в Калуге стало больше храмов, где будут играть колокола. Так, на пяти храмах города установлены новые звонницы, а всего концертными площадками фестиваля 'Медный ветер» станут 13 калжских храмов.

Завершится фестиваль 'Медный ветер» гала — концертом."Красный звон» 15 мая в Свято-Троицкий кафедральный соборе Калуги, где лучшим звонарям будут вручены дипломы и подарки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, десять звонарей из всех православных храмов области приняли участие в открывшемся 11 апреля 2010 года, в Калуге Первом региональном фестивале колокольного звона «Медный ветер». Фестиваль проводился после Светлой Седмицы по благословению митрополита Калужского и Боровского Климента. На фестиваль были приглашены и звонари из других регионов России. Открылся фестиваль в калужском храме Иоанна Предтечи, концертом духовных песнопений. Затем на колокольне церкви зазвучали вечерние перезвоны по особой программе, которые смогли услышать калужане.

В течение фестивальных дней звонари представили индивидуальные праздничные программы и концерты, дали мастер-классы для начинающих звонарей на калужских колокольнях Свято-Троицкого кафедрального собора, храмов Рождества Христова, Святителя Николая, Покрова на рву и других церквей, где наряду с новыми сохранились старинные так называемые «звучные» колокола. В один из дней фестивальной программы праздничный перезвон одновременно зазвучал во всех церквях Калуги, Кроме того, калужанам и гостям областного центра представилась возможность самим подняться на колокольню одного из храмов и под руководством храмовых звонарей позвонить в колокола.