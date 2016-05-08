Саратов, 8 мая, 2016, 15:21 — ИА Регнум. 8 мая на Театральной площади Саратова состоялось торжественное прохождение войск Саратовского гарнизона. На Воскресенском кладбище прошла торжественная церемония, посвященная 71-й годовщине Великой Победы, состоялось прохождение почетного караула со знаменем, был произведен оружейный залп в честь воинов-победителей. Участники мероприятия возложили венки и цветы к Мемориалу защитникам Отечества. Память погибших почтили минутой молчания, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

www.saratov.gov.ru На Воскресенском кладбище ветераны возложили цветы к монументу «Воина-освободителя».

В Саратове проходят праздничные мероприятия в честь Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годах. В 8:00 на Воскресенском кладбище ветераны почтили память погибших у монумента «Воин-освободитель» на мемориале защитникам Отечества. Прозвучали слова: «Слава Героям! Вечная память павшим! Низкий поклон Победителям!».

На главной площади Саратова посмотреть торжественное прохождение войск Саратовского гарнизона собралось (по официальным данным) 11 тыс. жителей. В марше прошли более 2000 участников: расчёты воинских подразделений, курсанты, ветераны, учащиеся высших и средних образовательных учреждений, представители патриотических объединений.

После шествия состоялись показательные выступления военнослужащих, над площадью пролетели стратегические бомбардировщики, базирующиеся под Саратовом на Энгельсской авиабазе. С праздничной концертной программой выступил сводный хор области.

«Сегодня на главной площади города живые участники военных событий и их достойные потомки, те, для кого память, патриотизм, родина, честь и долг — жизненные принципы», — приветствовал собравшихся на Театральной площади губернатор Валерий Радаев. — «За словом «Победа» — четыре года крови, слёз, пожаров и разрушений. Двадцать семь миллионов жизней! Не сданная Москва, непокоренный Ленинград, переломный Сталинград, поверженный Берлин. От Бреста до Рейхстага и Парада Победы в июне 45-го наши деды и прадеды прошли тысячи километров дорог: лесов, болот, снежных степей и выжженных полей. Залпами орудий, гусеницами танков, рёвом самолетов, ружьями и штыками они очистили от врага наши земли, моря, небо, вернули мир родным городам и селам».

Отметим, 9 мая в Саратове состоится шествие «Бессмертного полка». По окончанию акции на Театральной площади для жителей города будет представлена концертная программа «В шесть часов после войны» с участием творческих коллективов города. Будут работать полевые кухни. Празднование Дня Победы завершится залпами салюта, которые будут произведены на Театральной площади и в Парке Победы в 22:00.

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