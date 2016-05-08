Оттава, 8 мая, 2016, 15:06 — ИА Регнум. Площадь лесных пожаров в канадской провинции Альберта всего за сутки увеличилась в два раза — до 200 тысяч гектаров (2 тыс. квадратных километров). Об этом сегодня, 8 мая, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на пожарных.

theinfostride.com Лесные пожары в Канаде

Лесные пожары распространяются по провинции Альберта стремительно. Под угрозой распространения лесных пожаров оказалась соседняя провинция Саскачеван.

Напомним, крупный лесной пожар возник в Альберте 1 мая. Власти провинции объявили о введении чрезвычайного положения в районах, охваченных лесными пожарами.

От лесных пожаров пострадал город Форт Мак-Мюррей — в нем сгорело 1,6 тысяч домов. На данный момент с огнем борются 500 пожарных, при 15 вертолетах и 14 самолетах-заправщиках. Их усилий явно недостаточно.

Из-за лесных пожаров добыча нефти и газового конденсата почти на всех месторождениях в Альберте была прекращена. Нефтегазовые компании опасаются за безопасность своих сотрудников. На тех месторождениях, где угрозы от лесных пожаров нет, все равно пришлось прекратить добычу, так как в зону пожаров попали трубопроводы, по которым доставляется специальная жидкость для разбавления тяжелой нефти.