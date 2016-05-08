Москва, 8 мая, 2016, 14:58 — ИА Регнум. Хоккейная сборная Российской Федерации победила сборную Казахстана в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, который в этом году проходит в России. Игра состоялась сегодня, 8 мая, в московском ВТБ Ледовом дворце.

fhr.ru Игроки сборной России по хоккею

Победа в упорной борьбе досталась российской сборной — 6:4.

В первый период обе команды забросили по три шайбы. У российской сборной отличились Дадонов, Любимов и Мозякин, у казахстанцев — Бойда, Старченко и Рымарев.

Во второй период подопечные Олега Знарка демонстрировали более убедительную игру, но смогли забить лишь одну шайбу. После передачи Павла Дацюка ворота соперников поразил Антон Белов.

В начале третьего периода сборная Казахстана сравняла счет благодаря удачным действиям в большинстве Максима Семенова. Но уже через три минуты после этого Белов оформил дубль. Вскоре Любимов установил окончательный счет в игре — 6:4.

Эта победа стала первой для сборной России на домашнем чемпионате мира. Впереди у российских хоккеистов игра против команды Латвии 9 мая.