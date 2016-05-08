Коломна, Московская область, 8 мая, 2016, 14:34 — ИА Регнум. В Коломенской районе Московской области госпитализированы 17 студентов из лагеря «Метеор» с подозрениями на отравления. Об этом сегодня, 8 мая, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на подмосковное управление Роспотребнадзора.

Студент

Сообщается, что все госпитализированные — студенты Государственного социально-гуманитарного университета Московской области. Они находились в лагере «Метеор» в Коломенском районе.

Данные о состоянии здоровья студентом уточняются. Медики выясняют, было ли это отравление или острая кишечная инфекция. В лагере «Метеор» работают сотрудники Роспотребнадзора.