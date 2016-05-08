Севастополь, 8 мая, 2016, 14:06 — ИА Регнум. Правительство Севастополя выступает категорически против пиара любых общественных организаций города на народной акции «Бессмертный полк», заявил корреспонденту ИА REGNUM в преддверии Дня Победы и.о. заместителя губернатора города Евгений Дубовик.

Александр Дейнека. Оборона Севастополя. 1942

«Есть какие-то организации, которые пытаются перетянуть на себя инициативу или формализовать акцию — унифицировать портреты и составлять списки. Никому не позволено пиариться на народном движении севастопольцев. Никому не отдадим это — ни в чистые, ни в грязные руки — любые, — сказал Дубовик. — В «Бессмертном полку» будут идти севастопольцы — те, кто помнит, чтит память своих героев в семьях. Сюда приедут гости из других городов ‑ и если они понесут портреты своих героев — значит их место в строю».

Он подчеркнул, что шествие «Бессмертного полка» в Севастополе — это акция от души, по зову сердца, и никто никого не ограничивает — кто-то будет нести ордена и медали своих дедов и прадедов на подушечках, кто-то фотографии или таблички с именами. Любой может влиться в колонну, чтобы их родственники и близкие, приближавшие Победу, «прошли» в параде 9 мая в городе-герое Севастополе.

Дубовик добавил, что по оценкам правительства, в «Бессмертном полку» в Севастополе пройдут более 12 тысяч участников.

Движение «Бессмертного полка» начнется около 11 утра — сразу после прохождения колонн ветеранов Великой Отечественной войны. Колонну будут сопровождать волонтеры, которые будут поддерживать строй и помогать участникам.

Как сообщало ИА REGNUM, в прошлом году, в день 70-летия Победы в Великой Отечественной войне, шествие «Бессмертного полка» собрало в Севастополе более трех тысяч участников. Губернатор города Сергей Меняйло прошел с портретом своего отца.