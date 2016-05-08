Егорьевск, Московская область, 8 мая, 2016, 14:06 — ИА Регнум. Убийца пятерых байкеров дал признательные показания и объяснил мотивы своего преступления. Об этом сегодня, 8 мая, пишет «Взгляд».

Khalid Albaih Кровавый отпечаток

Сообщается, что следователи уже допросили подозреваемого в убийстве пятерых байкеров — жителя Егорьевского района Московской области. Задержанный рассказал все обстоятельства убийства.

Возле заброшенного здания пивоваренного завода в Егорьевском районе байкеры готовили концертную площадку для проведения мероприятия, посвященного окончанию мотопробега.

Вечером 7 мая байкеры распивали спиртные напитки. Подозреваемый решил к ним присоединиться. В какой-то момент между подозреваемым с одной стороны и байкерами с другой стороны возник конфликт на бытовой почве. У местного жителя возникла обида и появился умысел убить всех обидчиков.

Для этого он сходил домой, взял охотничий карабин «Сайга», вернулся к палаточному лагерю байкеров и произвел несколько выстрелов, попав в каждого из пяти байкеров минимум по одному разу. После этого он нанес своим жертвам ножевые ранения.

Байкеров сопровождали две женщины. Их нападавший не тронул. Позже подозреваемый бросил свои окровавленные вещи и карабин в костер, а затем скрылся.

Напомним, сотрудники СОБРа задержали подозреваемого сегодня в одном из частных домов в Подмосковье. Он не оказал сопротивления и был в сильном алкогольном опьянении.