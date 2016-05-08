Москва, 8 мая, 2016, 13:29 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин направил поздравления ряду глав государств СНГ, Абхазии, Южной Осетии, а также народам Грузии и Украины с 71-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сегодня, 8 мая, сообщает пресс-служба Кремля.

«Слава нашему великому народу, народу-победителю!» (И. Сталин). 1945

В своем поздравлении российский лидер подчеркнул, что День Победы является священным праздником, который навсегда останется символом героизма и единения народов, отстоявших в кровопролитных сражениях родную землю и спасших мир от фашизма.

Также Путин подчеркнул, что нельзя допустить пересмотра общей истории, а также повторения трагических событий прошлого.

Глава Российского государства выразил уверенность, что испытанные в ходе совместной борьбы узы дружбы и братства будут и дальше служить прочной основой для последовательного укрепления межгосударственных отношений на постсоветским пространстве, а также способствовать интеграционным процессам.

Слова искренней благодарности Владимир Путин передал всем ветеранам войны и труженикам тыла. Он пожелал им крепкого здоровья и долгих лет жизни.