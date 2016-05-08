Ла-Пас, 8 мая, 2016, 13:07 — ИА Регнум. Президент Эво Моралес объявил о начале международной кампании в поддержку права Боливии на реку Силала. «Наши представители принимают участие в международных мероприятиях. О нашем праве на использование вод реки Силала они должны заявлять на этих встречах в поисках поддержки. Как и по теме суверенного выхода Боливии к морю», подчеркнул Эво Моралес, комментирует ABV.

Речная вода

23 марта президент Эво Моралес поручил изучить правовую сторону этой темы Стратегическому управлению по вопросу выхода к морю и найти способ защиты водного источника. Несколько дней спустя, 26 марта, глава государства сообщил, что иск будет представлен в Международный суд (МС) в Гааге, и во время визита 29 апреля на место источника Силала, подтвердил, что не существует международной реки, как о том говорит Чили. По мнению боливийской стороны, долг Чили за использование спорного ресурса составляет примерно один миллиард долларов, пишет Prensa Latina.

Более ста лет несколько городов Чили пользуются водами Силалы, которую чилийцы считают международной рекой. Однако власти Боливии настаивают, что воды Силалы в месте конфликта попадают на чилийскую территорию через систему искусственных акведуков. Следовательно, Чили должна платить Боливии компенсацию за использование водных ресурсов, сообщало ранее ИА REGNUM

В свою очередь, президент Чили Мишель Бачелет заявила, что ее страна будет противостоять угрозам со стороны Боливии. «И выполнять все необходимые действия по защите нашего национального суверенитета», — сказала она, сообщает TeleSur.