Москва, 8 мая, 2016, 12:59 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин исключил из состава Совета Безопасности России бывшего директора упразднённой Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН) Виктора Иванова. Об этом сегодня, 8 мая, сообщает пресс-служба Кремля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Сообщается, что глава государства подписал указ о внесении изменений в состав Совбеза РФ. Согласно этому указу из состава Совбеза РФ исключен директор упразднённой ФСКН Иванов.

Напомним, в начале апреля этого года Путин упразднил ФСКН и ФМС (Федеральную миграционную службу) как самостоятельные федеральные ведомства. Полномочия и часть работников этих ведомств были включены в структуру министерства внутренних дел.

На базе Внутренних войск и спецподразделений МВД России была создана новая силовая структура — национальная гвардия. Фактически в России осталось два по-настоящему силовых ведомства — Нацгвардия и Минобороны.