Егорьевск, Московская область, 8 мая, 2016, 12:51 — ИА Регнум. Стали известны подробности убийства пятерых байкеров в Московской области. Об этом сегодня, 8 мая, сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Мотоцикл

Сообщается, что байкеры собирались на территории Егорьевского района на свой съезд. Вечером 7 мая пятеро байкеров, две женщины и местный житель распивали спиртные напитки. Между мужчинами произошел конфликт. Местный житель покинул палаточный лагерь.

Он дождался, пока байкеры уснут, и вернулся к палаткам с карабином «Сайга». Своих жертв он расстрелял во сне.

Подозреваемый в убийстве является Илья Асеев — 27-летний местный житель.

Напомним, он был задержан сегодня сотрудниками СОБРа в одном из частных домов в Подмосковье.