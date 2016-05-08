Каракас, 8 мая, 2016, 12:49 — ИА Регнум. В городе Баркисимето, столице штата Лара убит один из лидеров оппозиции Герман Маваре. Как сообщает Exelsior, к Маваре на улице подъехал мотоциклист, спросил, как того зовут, а затем выстрелил из пистолета. После нападения Маваре успели доставить в больницу, но он скончался от полученного ранения в голову.

Иван Шилов ИА REGNUM

Как ранее сообщал ИА REGNUM, главный лидер венесуэльской оппозиции Энрике Каприлес 1 мая сообщил на своей странице в социальной сети Twitter, что менее, чем за сутки было собрано необходимое количество подписей для заявки на проведение референдума об отставке Николаса Мадуро. Николас Мадуро, столкнувшийся с реальной угрозой импичмента, заявил, что готов защищать народ Венесуэлы и видит корни зла в происках США, в том числе, в развязанной против него информационной войне, сообщает AVN.