Калуга, 8 мая, 2016, 12:49 — ИА Регнум. Фотовыставку «Герои войны», посвященную 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, презентовали землякам активисты Общероссийского народного фронта в Калужской области, сообщает 8 мая корреспондент ИА REGNUM.

фото пресс-службы ОНФ в Калужской области Фотовыставка «Герои войны» в Калуге

По словам сопредседателя калужского регионального штаба ОНФ Максима Казака, на стендах выставки представлены фотографии и биографии героев Советского Союза — уроженцев Калужской области, многие из которых пожертвовали своей жизнью, чтобы разбить жестокого врага.

Здесь также можно ознакомиться с передовицами советских газет времен войны. Отдельные стенды на выставке посвящены участникам военных конфликтов в Афганистане и на Северном Кавказе. Также посетители выставки смогут оценить работы фотохудожника Виктора Астрова, на которых запечатлены волнующие моменты работы поисковых отрядов в местах интенсивных боев 1941—1943 годах, а также снимки, сделанные во время съемок фильма о девушках-снайперах, воевавших на калужской земле.

Первыми посетителями фотовыставки калужских «фронтовиков» стали учащиеся начальных классов. Ребята также приняли участие в акции «Письма Победы». Школьники написали свои пожелания в адрес ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла и малолетних узников фашистских концлагерей

Фотовыставка ОНФ «Герои войны» будет открыта в Калуге до 10 мая.