Курган, 9 мая, 2016, 12:06 — ИА Регнум. В Кургане 9 мая вновь победным маршем прошествовал «Бессмертный полк». Акция прошла в столице Зауралья в четвертый раз, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM 9 мая

В первый раз в рядах «Бессмертного полка» насчитывалось более полутора тысяч человек. В прошлом году 9 Мая во время проливного дождя на протяжении 45 минут во всю ширину проезжей части площади города Кургана шли 3 тысячи детей, внуков, правнуков фронтовиков с портретами своих родных. Несмотря на погодные условия, ни один не покинул строй.

В этом году погода была благоприятной — солнце и тепло В митинге-параде приняли участие 20 тысяч жителей и гостей города Кургана. Координатор движения «Бессмертный полк» в Курганской области Ярослав Фомин сообщил, что 9 мая ныне на шествие вышли 12 тысяч курганцев.

Построение «Бессмертного полка» в Кургане было у областной филармонии в 9:30. Колонна из тысяч человек влилась в общий парад, который начался в 10:00 по местному времени и продолжился до 12:00.

«Бессмертный полк» финансируется при поддержке гранта главы города Кургана. В штабе полка ретушируют и изготавливпют курганцам портреты воинам-фронтовикам. «Работа над старой, потрепанной временем фотографией, кропотливая, занимает не один день. Мы стараемся сохранить память о родственнике-герое каждому, кто приходит в штаб. Делаем совершенно бесплатно», — поясняют организаторы.

«Около 220 тысяч наших земляков ушли защищать Отечество. К сожалению, около 117 тысяч не вернулись с поля боя, но они сегодня с нами прошли в рядах «Бессмертного полка», видя все то, ради чего они сражались — это мирная жизнь, это процветание нашего великого государства. Уважаемые труженики тыла, в годы войны вы делали все для приближения долгожданной Победы под единственным девизом — «Все для фронта! Все для Победы!». И долгожданная Победа настала», — сказал в приветственной речи губернатор Курганской области Алексей Кокорин и сам встал с портретами родственников-фронтовиков в ряды полка памяти.

Помимо акции «Бессмертный полк», в Зауралье прошли ко Дню Победы всероссийские акции «Свеча памяти», «Письмо Победы», «Георгиевская ленточка». В районах и городах в этом году было роздано около 35 тысяч лент, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона. Активное участие в акциях принимает отделение всероссийской организации «Волонтеры Победы», они также приводят в порядок памятники, обелиски и воинские захоронения.

Накануне священного дня, 8 мая, в Кургане стартовал автопробег «Дорога к ветерану», цель которого заключается в том, чтобы уделить внимание участникам сражений Великой Отечественной войны, проживающим в отдаленных селах Зауралья и передать поздравления и подарки. Организаторы автопробега планируют посетить 135 ветеранов.