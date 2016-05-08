Ставрополь, 8 мая, 2016, 12:26 — ИА Регнум. В Ставропольском крае авария на автодорогое «Астрахань-Элиста-Ставрополь» закончилась трагедией. По информации краевого ГИБДД, дорожно-транспортное происшествие произошло накануне днем, 7 мая на 516 км автотрассы.

Разбитое стекло

Жертвами пока неустановленного водителя стали два человека — водитель и пассажир «Нивы», в которую лихач, не справившийся с управлением и вылетевший на встречную полосу, въехал лоб в лоб. Марка автомобиля нарушителя пока также называется предварительно — «ГАЗ-3110» черного цвета.

Попытки владельца «Нивы», которая перевозила металлические бидоны, уйти от столкновения успехом не увенчались. Автомобиль перевернулся и врезался в КамАЗ. 55-летние супруги от полученных травм скончались на месте, передает телеканал «НТВ». Выпавшие от удара бидоны повредили еще две иномарки — «Шевроле Круз» и «Форд Фокус».

Травмы получил и водитель КамАЗа, которому была оказана медицинская помощь.

Виновник аварии с места ДТП скрылся, его разыскивает полиция. Возможно, будет возбуждено уголовное дело.