Берлин, 8 мая, 2016, 12:20 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Германии по ошибке опубликовало заявление главы германского внешнеполитического ведомства Франка-Вальтера Штайнмайера, в котором сказано, что 71 год назад в этот день закончилась Вторая мировая война. Соответствующее сообщение опубликовано сегодня, 8 мая, в официальном Twitter МИД ФРГ.

«Слава нашему великому народу, народу-победителю!» (И. Сталин). 1945

«71 год назад в этот день окончилась Вторая мировая война. Европа лежала в руинах», — сказано в сообщении.

Напомним, поздно вечером 8 мая 1945 года (в Москве было уже 9 мая) представители германского верховного командования подписали акт о безоговорочной капитуляции Третьего рейха. Советский Союз одержал Победу в Великой Отечественной войне.

Однако, Вторая мировая война продолжалась и завершилась только 2 сентября 1945 года подписанием акта о безоговорочной капитуляции Японии.