Мадрид, 8 мая, 2016, 12:09 — ИА Регнум. Каталонская El Periódico демонстрирует обеспокоенность состоянием прав и свобод в России, разбирая в качестве примеры возбуждение уголовного дела против редактора курской газеты «Народный журналист» Ольги Ли.

Генеральный секретарь ЦК КПСС с 1966 по 1982 год Леонид Брежнев

«Голос Ольги в телефонной трубке звучит сильно и решительно. Она говорит, что не отступит от своего мнения и пойдет до конца. В Курске, где она живет, по ее словам, каждому оппозиционеру приходится два раза подумать, прежде чем решиться принять участие в митинге против власти. Всем заправляет криминальное сообщество, состоящее из людей, работающих в прокуратуре, полиции и суде, — пишет московский корреспондент каталонского издания Марк Мархинедас, который, судя по тексту в El Periódico, был одним из участников этого телефонного разговора. — Депутат Ли, обратившаяся к президенту Путину 1 марта с письменным обращением, раскрывающим ситуацию в регионе, перешла красную черту, за которой для нее настали трудные времена. Она публично обвинила в видеоролике, размещенном на портале YouTube, главу Кремля и Генерального прокурора Юрия Чайку в «преступном заговоре против народа». Сделала она это после того, как не получила ответов на требования уволить местного прокурора, причастного к коррупции, прозвучавшие на локальном уровне».

Корреспондент отмечает, что «сразу же был запущен аппарат юстиции и против Ли завели дела. Сначала одно — за клевету в адрес членов судейского корпуса, а затем второе — за разжигание ненависти, вражды и унижении чувства собственного достоинства».

«Красивая 29-летняя женщина с лицом и фигурой модели заявляет, что не отступит. Это уже четвертая попытка властей повлиять на непокорного редактора: в нее уже стреляли, подпиливали тормоза в ее машине, а нынешней зимой на нее нападали неизвестные, угрожавшие ножом. На одном из заседаний местной ассамблеи (так в оригинале — прим ИА REGNUM) ей напомнили, что у нее двое детей и стоит подумать о будущем, — завершает материал журналист. — Она говорит, что происходящее в ее регионе «повторяется по всей России, и Путин несет ответственность за это как гарант соблюдения конституционных прав. Она не отступит».

Напомним, что Ольга Ли стала депутатом от КПРФ. После порвала с этой партией. В начале марте она выложила ролик в сети интернет, в котором заявила, что внешняя и внутренняя политика президента привели к краху финансовой системы России и уничтожению ее как правового государства, что Крым присоединен незаконно, а настоящий рейтинг Путина в Курской области не превышает 25%. Этот ролик информационно поддержал Навальный и зарубежные СМИ.

Похоже, Навальный в качестве оппонента Путину в пиренейской прессе уже не котируется, Каспаров вновь занялся шахматами, а Савченко на Жанну д’Арк все-таки не тянет — срочно требуется обновление линейки героев, и процесс лепки таковых уже начался.

«Представитель Кремля по связям с прессой Дмитрий Песков заявил, что присутствие российских ВКС в Сирии необходимо и действуют они в регионе максимально ответственно. Выступление Пескова прозвучало после произведенной в четверг бомбардировки лагеря перемещенных лиц в провинции Идлиб, — сообщает La Vanguardia. — Пресс-секретарь Путина стремится убедить всех, что русские стремятся делать все аккуратно, чтобы не повредить хрупкую атмосферу перемирия в регионе. По данным Сирийской организации по правам человека, при воздушной атаке погибли 30 человек. Правительственные вооруженные силы уже дистанцировались от этой акции. Участвовали ли в ней русские — неясно. Заданные ему вопросы Песков переадресовал Министерству обороны, добавив, что «мы снова имеем дело с дезинформацией», а Москва на самом деле постоянно контролирует ситуацию и следит за соблюдением режима прекращения огня».

«Линии столкновений России и США уже превращаются в трещины земных пластов, — как всегда образно описывает политические события El Confidencial. — Напряженность между этими державами возникает далеко не первый раз, но с каждым разом она обнаруживается все явственнее. Трещины уже становятся похожи на тектонические разломы, угрожающие землетрясением. И такое впечатление — не какая-то фигура речи: Вашингтон в 2017 году увеличит в четыре раза расходы на свои воинские подразделения в Европе. Он усилит свое присутствие в Румынии, Венгрии и странах Прибалтики, отправив туда танки и еще 4200 солдат к уже размещенным в Старом Свете 7000. Пентагон поставил Россию на первое место среди угроз национальной безопасности США. Выше Китая, Ирана, Северной Кореи и терроризма».

Электронное издание обращает внимание на то, что США оставляют за собой право указать НАТО, куда и когда бросить дополнительные подразделения, при этом заранее не называются ни имена государств, ни количество вооружений.

«Россия не молчит в ответ, а оперативно реагирует: Шойгу уже объявил о создании трех новых дивизий на западных границах страны. Это пугает европейских соседей Москвы, которые уже достаточно паникуют из-за проведения российской армией маневров вблизи их границ и размещения системы ПРО, под контролем которой будет и часть европейского воздушного пространства. Аннексия Крыма, события на востоке Украины, инциденты в Балтийском море — взаимные претензии России и Запада друг к другу кажутся нескончаемыми. И непонятно, кто в этом споре одумается первым. Несмотря на больную экономику и падение уровня жизни в стране, Путин два года культивирует амбициозную программу внешней политики, особенно на Украине и в Сирии. И 82% россиян одобряют его действия».

«Россия — это не Советский Союз, — заключает свой обзор El Confidencial. — Ее военный бюджет, достигший максимума в 2015 году, составил 54 миллиарда долларов. Меньше, чем у Китая, Великобритании и Франции. И в 11 раз меньше, чем у США. Однако пропасть в отношениях между странами от этого нисколько не становится меньше».

El País на минувшей неделе удалось обнаружить существование большой неприятности: Запад отклоняется от Америки. Барак Обама съездил в Европу (на юбилей к английской королеве и попутно поговорить с главами ведущих держав континента насчет подписания соглашения о Торгово-инвестиционном партнерстве) и вернулся домой разочарованным.

«Он попросил Великобританию не покидать ЕС, а Германию — поддержать проект ТТИП, но те отреагировали холодно», — говорится в публикуемом газетой материале профессора Оксфордского университета Тимоти Эша.

«На Западе царствует скепсис, в Германии Обаму колумнист Der Spiegel Якоб Аугштайн называет «последним президентом Запада», подчеркивая, что раньше последнее слово символизировало ценности и цели лучшего мира, а теперь такого нет. Теперь о США европейцы думают точно так же без восхищения, как об Индии, Китае или России.

Единство Запада как культурного сообщества всегда держалось на совместном противостоянии общему врагу: в середине ХХ века это была фашистская Германия, потом — СССР. Но холодная война завершилась, СССР исчез с карты мира, а война в Ираке обозначила расхождение мнений США и Европы по многим позициям. Западу нужен Брежнев, чтобы вновь объединиться и сплотиться».

Но Брежнева нет. Зато есть Владимир Путин, Марин Ле Пен и Дональд Трамп.

«Западу надо срочно сближаться с США, с Обамой, альтернатива которому только одна — Путрампен. Альтернатива чудовищная».

Судья Национальной коллегии Испании Хосе де ла Мата объявил в розыск 12 предполагаемых членов российских ОПГ «Малышевская» и «Тамбовская» и подписал ордера на их арест, сообщает АВС. Это издание давно много и с удовольствием пишет материалы на эту тему под общим названием «Русская мафия пробралась в руководство России».

«В общем списке среди 27 подозреваемых значатся генерал МВД, бывший вице-премьер. Они причастны к коррупции, и судья говорит, что располагает очень сильными доказательствами этого».

Надо сказать, что регулярное освещение темы «Испания распорядилась задержать мафию, связанную с ближайшим окружением Путина» (заголовок в El Mundo) — довольно скучное занятие. С интервалом в полгода различные испанские газеты заново переписывают все то, что уже ими было сказано, но переставляя фразы местами, чтобы выглядело свежее. Главное — чтобы близко друг к другу стояли слова «Путин» и «мафия». Тогда точно посещаемость текста будет высокой.