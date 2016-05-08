Буэнос-Айрес, 8 мая, 2016, 12:05 — ИА Регнум. Координационный совет российских соотечественников в Аргентине, функционирующий при Посольстве России в Буэнос-Айресе, отметил День Победы на два дня раньше официальной даты. 7 мая в столице Аргентины прошла акция «Бессмертный полк», в которой приняли участие около восьмидесяти человек. Как сообщает ТАСС, собравшиеся прошли колонной по парку Ривадавия, держа в руках портреты родных, участвовавших в Великой Отечественной войне.

9 мая 1945 года, Берлин

В интервью корреспонденту ТАСС председатель Координационного совета российских соотечественников в Аргентине Сильвана Ярмолюк заявила, что республика стала первой страной в Латинской Америке, официально присоединившейся к акции. «Мы взяли на себя обязательство проводить шествие ежегодно», — отметила она. На самом деле, акция «Бессмертный полк» уже второй год подряд проходит в Мексике, о чем неоднократно сообщали российские официальные СМИ. Как заявила корреспонденту ИА REGNUM редактор коста-риканской «Русской газеты» Елена Польстер, в Коста-Рике эта акция проходит с 2014 года.

Отметим, что российская диаспора Аргентины, как и проживающая в этой стране гораздо более многочисленная украинская диаспора, крайне не однородны по составу. В послевоенное время в стране находили прибежище выходцы с территории СССР, воевавшие на стороне гитлеровских войск. Либо служившие оккупационному режиму. В среде украинской диаспоры Аргентины сильны националистические и антироссийские настроения.