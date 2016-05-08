Чебоксары, 8 мая, 2016, 12:03 — ИА Регнум. В Чувашии возбуждено уголовное дело в связи с гибелью семи человек при пожаре в Аликовском районе. Как сообщил ИА REGNUM старший помощник руководителя регионального СУСК Олег Дмитриев, дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

mchs.gov.ru На месте происшествия работают следователи. Фото ГУ МЧС по Чувашии

Пожар произошёл сегодня, 8 мая, около 1 часа ночи в селе Русская Сорма. Горел одноэтажный бревенчатый дом. После тушения в доме обнаружены тела семи человек, все — жители Чебоксар. Скончались женщина 1981 года рождения, её сожитель и двоюродный брат (1981 и 1985 годов рождения), а также четверо детей погибших гражданских супругов — две девочки (2007 и 2008 годов рождения) и два мальчика (2009 и 2015 годов рождения).

Предварительно установлено, что смерть наступила в результате отравления угарным газом. Как следует из материалов уголовного дела, накануне вечером они приехали из Чебоксар в село Русская Сорма — в дом, где ранее проживала бабушка погибшей женщины. Здесь они затопили печь, в результате произошёл пожар. Полностью уничтожены дом и надворные постройки, огонь перешёл и на расположенные по соседству хозяйственные постройки.

Следователями проверяются различные версии возгорания. Одна из основных — нарушение правил эксплуатации дымохода печи. По данным спасателей, бревенчатый дом использовался под дачу, более двух лет он пустовал.

На месте пожара продолжает работать следственно-оперативная группа. Следователи осматривают место происшествия, устанавливают и допрашивают свидетелей, также проводят иные следственные действия.