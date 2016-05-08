Вашингтон, 8 мая, 2016, 12:01 — ИА Регнум. Неизвестный гражданин США из штата Нью-Джерси выиграл в лотерею Powerball джек-пот на сумму $429 млн. Об этом сегодня, 8 мая, сообщает Reuters.

philly.com Лотерея «Powerball»

Отмечается, что это девятый по величине джек-пот в истории. Шанс выиграть в Powerball составляли 1 к 292 миллионам.

Известно, что выигрышный билет был продан в Нью-Джерси. Победитель пока не объявился. Ели он не объявится, то джек-пот возрастет до $525 млн.

Powerball — американская лотерея, билеты которой продаются в 44 штатах США. Последний раз джек-пот был выигран в мае 2013 года. Тогда победителем стал один из самых старых участников розыгрыша в истории, он выиграл $590,5 млн.