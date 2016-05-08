Калуга, 8 мая, 2016, 11:51 — ИА Регнум. Открытие отреставрированного памятника на братской могиле 303 воинов Красной Армии, погибших при освобождении пригорода Калуги, состоялось сегодня, 8 мая, вблизи поселка Шопино, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

фото пресс-службы городской управы Калуги Памятник на братской могиле до реконструкции

По словам руководителя ТОС поселка Шопино Виктора Козлова, братская могила в деревне Желыбино приведена в порядок и благоустроена силами местных жителей. В ней покоится прах красноармейцев 258 стрелковой дивизии, которой за доблесть, проявленную в боях под Тулой и Калугой, было присвоено высокое звание гвардейской. Далее соединение было преобразована в 12 гвардейскую. дивизию.

В настоящее время установлены данные 183 человек, имена которых будут выбиты на мемориальных плитах памятника.

В торжественном мероприятии приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла и жители деревни Желыбино,