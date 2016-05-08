Москва, 8 мая, 2016, 11:50 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин вошел в десятку самых уважаемых людей планеты. Об этом сегодня, 8 мая, пишет британское издание Daily Mail.

Иван Шилов ИА REGNUM

Сообщается, что по сравнению с прошлым годом российский лидер поднялся с 11 места на шестое. Теперь Путин оказался в одной компании с президентом США Бараком Хусейном Обамой, председателем КНР СИ Цзиньпином, актёром Джеки Чаном и физиком Стивеном Хокингом.

Путин обошел Далай-ламу и Папу Римского Франциска.

Рейтинг составляется международной исследовательской компанией YouGov по результатам социологических опросов более чем в 30 странах.

Лидером рейтинга оказался глава корпорации Microsoft Билл Гейтс. На втором месте — президент США Обама, затем лидер КНР Си Цзиньпин, далее актер Джеки Чан, на пятом месте Стивен Хокинг и на шестом — Путин.

В аналогичном рейтинге для женщин, на первом месте оказалась голливудская актриса и благотворитель Анджелина Джоли. На втором месте — британская королева Елизавета II, а на третьем — кандидат в президента США от Демократической партии Хиллари Клинтон.