Барнаул, 9 мая, 2016, 07:28 — ИА Регнум. Шествие «Бессмертного полка» началось в Барнауле. Колонны из нескольких десятков тысяч горожан движутся по главному проспекту города к площади Советов, — передает корреспондент ИА REGNUM. Традиционно мест сбора участников было три: у кинотеатра «Россия», у института культуры и у корпуса Алтайского госуниверситета на пересечении проспекта. Ленина с ул. Молодежная. Участникам акции помогают порядка 150 волонтеров, которые прошли обучение по первоначальной медицинской подготовке.

Светлана Шаповалова «Бессмертный полк» в Барнауле

Помимо ветеранов и горожан, которые несут фотопортреты своих родственников, в строй встали студенты и учащиеся. В их руках — штандарты с названием полков и дивизий, сформированных на Алтае. Курсанты военно-патриотических клубов шествуют с фотографиями Героев Советского Союза и полных кавалеров ордена Славы.

Светлана Шаповалова Герои «бессмертного полка»

В финальной точке — на площади Сахарова — участников шествия ждет стена с символикой «Бессмертного полка», на фоне которой сможет сфотографироваться любой желающий. Там же будет играть духовой оркестр.

Как уже сообщало ИА REGNUM, во Всероссийской акции «Бессмертный полк», придуманной в 2012 году томскими журналистами, барнаульцы участвуют четвертый год подряд. От даты к дате количество ее участников растет. В этом году, по оценке руководителя регионального штаба регионального отделения ООД «Бессмертный полк России» в Алтайском крае Екатерины Четошниковой, участниками шествия стали не менее 30 тысяч человек.

Светлана Шаповалова Ветераны наблюдают за шествием «Бессмертного полка»

Между тем официальные торжественные мероприятия, посвященные 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в Барнауле начались часом ранее с движения парадных расчетов кадетских школ, воинских частей и силовых структур Барнаульского гарнизона. Парадным маршем по проспекту Ленина прошагали двенадцать парадных коробок: личный состав войсковой части 2131 (Пограничное Управление ФСБ России по Алтайскому краю); войсковой части 68 895 — отдельного ордена Красной Звезды Центра связи специального назначения, 35-й Краснознаменной орденов Кутузова и Александра Невского ракетной дивизии (ЗАТО Сибирский); Волгоградско-Киевской, ордена Ленина, Краснознаменной, орденов Суворова и Кутузова 2-й степени гвардейской мотострелковой бригады Алейск); Управления Федеральной службы исполнения наказания России по Алтайскому краю; Главного Управления Министерства внутренних дел России по Алтайскому краю; Главного Управления МЧС России по Алтайскому краю, а также офицеры и курсанты Барнаульского юридического института МВД России.

Светлана Шаповалова Дети вышли с фотографиями своих прадедов

Завершила парад колонна ретротехники времен Великой Отечественной войны. В составе колонны можно было увидеть ГАЗ 67 (этот автомобиль работал на линии фронта), ГАЗ М 11−73 (знаменитую «эмку», обслуживавшую высший командный состав Красной армии), ГАЗ АА (легендарную «полуторку»), ЗИС-5 (великого труженика военных и послевоенных лет) и названный в часть Победы ГАЗ 20.

Из других массовых мероприятий, запланированных на сегодня в Барнауле, стоит выделить традиционный легкоатлетический забег «Кольцо Победы». Стартует он в 13:00 с площади Советов. Спортсменам предстоит преодолеть от одного до десяти километров (в зависимости от пола и возрастной группы). Заезд этот ежегодно собирает более трех тысяч участников. После его завершения массовый заезд проведут велосипедисты.

Светлана Шаповалова Люди несут фотографии родных

Светлана Шаповалова «Бессмертный полк» в Барнауле

Финальным аккордом празднования Дня Победы в Барнауле станет салют на площади Сахарова. За несколько секунд до начала фейерверка из динамиков раздастся звук биения сердца и зазвучит голос легендарного Левитана. Огненные залпы, максимальная высота которых составит 130 метров от земли, калибр — от 35 до 125 мм, будут синхронизированы с музыкальным рядом — песнями о победной весне.

Как сообщает пресс-центр городской мэрии, в следующие шесть минут небо над Барнаулом будет окрашено многочисленными и разноцветными «пионами», «хризантемами», «кроссидами», «волнами» и другими спецэффектами. Припев «Дня Победы» будет сопровождаться запуском «серебристых мерцающих опадающих букетов» — пиротехнических элементов, которые вызвали бурные овации барнаульцев в ходе фейерверка на юбилей Победы.

Светлана Шаповалова В шествии поют песни

После проведения праздничного салюта для оперативной перевозки пассажиров будут привлечены дополнительные автобусы и троллейбусы.

Движение транспорта по основным магистралям уже перекрыто. Введен запрет на продажу алкоголя. На предприятиях общественного питания крепкие напитки посетители смогут заказывать без права на вынос с 9 до 23 часов.

Особое внимание уделено безопасности: по данным ГУ МВД РФ по Алтайскому краю, в охране общественного порядка задействовано более 3000 сотрудников полиции.