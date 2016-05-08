Вашингтон, 8 мая, 2016, 11:15 — ИА Регнум. Американский хоккейный клуб «Вашингтон Кэпиталс» победил со счетом 3:1 «Питтсбург Пингвинз» в пятом матче второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Матч состоялся сегодня, 8 мая, в Вашингтоне.

capitals.nhl.com «Вашингтон Кэпиталс» vs «Питтсбург Пингвинз»

В составе победителей, как всегда, отличился российский легионер Александр Овечкин — на его счету одна результативная передача. Еще по одной шайбе забросили Ти Джей Оши и Джастин Уильямс.

У «Питтсбурга» шайбу смог забросить только Крис Куниц.

таким образом счет в серии до четырех побед стал 3:2 в пользу пингвинов. Следующий матч пройдет в Питтсбурге 12 мая.