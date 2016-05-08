Егорьевск, Московская область, 8 мая, 2016, 10:48 — ИА Регнум. Правоохранительные органы задержали подозреваемого в убийстве пятерых байкеров в Егорьевском районе Московской области. Об этом сегодня, 8 мая сообщает пресс-служба Главного управления МВД по Московской области.

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Сообщается, что предполагаемый убийца пятерых байкеров был обнаружен в частном доме в Подмосковье. операцию по задержанию убийцы провели сотрудники СОБРа совместно с оперативниками уголовного розыска.

Уточняется, что мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и не оказывал сопротивления. При разговоре с сотрудниками правоохранительных органов Илья Асеев признался в убийстве пятерых байкеров.

Напомним, в ночь на 8 мая в Егорьевском районе Подмосковья на территории заброшенного пивоваренного завода местный житель из карабина «Сайга» застрелил пятерых байкеров.

Шестеро мужчин и две женщины распивали спиртные напитки на территории заброшенного пивоваренного завода, где должен был пройти съезд байкеров. Между мужчинами произошел конфликт. Местный житель застрелил пятерых байкеров.