Егорьевск, Московская область, 8 мая, 2016, 10:40 — ИА Регнум. В лесополосе в Егорьевском районе обнаружен автомобиль и карабин «Сайга» подозреваемого в убийстве пятерых байкеров в Подмосковье. Об этом сегодня, 8 мая, сообщает пресс-служба Главного управления МВД по Московскому региону.

Sinodov Карабин «Сайга»

Напомним, сегодня утром житель деревни Челохо Егорьевского района застрелил пятерых байкеров рядом с заброшенным пивоваренным заводом. По предварительным данным шестеро мужчин и две женщины распивали спиртные напитки. Между мужчинами произошел конфликт. Один из них, который оказался местным жителем, взял карабин «Сайга» и застрелил пятерых байкеров. Двух женщин он не тронул.

В ходе розыскных мероприятий в лесополосе Егорьевского района обнаружен автомобиль убийцы и карабин «Сайга».

Возбуждено уголовное дело.

По данным полиции несколько групп байкеров приступили к самостоятельным поискам убийцы. Полиция опасается самосуда.