Николаев, Украина, 8 мая, 2016, 10:25 — ИА Регнум. В украинском городе Николаеве сотрудники национальной полиции ограбили ювелирный магазин на сумму более чем 1 млн гривен. Об этом сегодня, 8 мая, сообщает украинское издание «Корреспондент».

Цитата из м/ф «Ограбление по...». реж. Ефим Гамбург. 1978. СССР Жертва социально-экономического кризиса

Сообщается, что полицейские охраны ограбили ювелирный магазин более чем на 1 млн гривен.

Собрав все доказательства, оперативники задержали трех грабителей, двое из которых оказались действующими сотрудниками полиции охраны.

Правоохранители задержали грабителей при попытке уехать рейсовым автобусом с территории николаевского автовокзала. При задержании и грабителей было изъято оружие.