Щецин, Польша, 8 мая, 2016, 10:52 — ИА Регнум. Шеф-редактор ИА REGNUM в Калининграде Андрей Выползов заканчивает серию репортажей из Польши, где накануне завершился патриотический автопробег «Дороги памяти».

Андрей Выползов ИА REGNUM Военно-мемориальное кладбище советских воинов в Гданьске

Мы проехали по польской стороне свыше 2 тыс. километров, посетив более десяти памятников советским воинам, отдавшим жизнь за свободу Польши от немецко-фашистских оккупантов.

Вчера мы были в Гданьске, а за день до этого гостили в Щецине. Во время войны это были немецкие города. В Штеттине, например, с 1935 года размещался штаб 2-го военного округа Третьего рейха. Здесь готовили двадцать дивизий, которые напали на Советский Союз. С 1942 по 1945 год военным округом командовал генерал Вернер Киниц, начавший воевать с СССР прямо с июня 1941 года (командовал фашистской нечистью при оккупации Киева и Белгорода). 8 мая 1945 года Киниц сдался британским войскам, через два года был освобождён, спокойно дожив до преклонных лет.

Мы едем по центру Щецина и своим глазам не верим. На домах и специальных таблицах написано — ulica Obroncow Stalingradu. Так улица была названа сразу после войны. Последние же годы в щецинской прессе началась информационная атака на Защитников Сталинграда. «Мы отстояли это название! — говорит наш попутчик, щецинский старожил Мирослав Бандель. — Все обсуждали этот вопрос: в газетах, в мэрии. Но всё-таки не получилось переименовать. Потому что это история. Потому что это правда».

Пан Мирослав — дитя войны. Он родился в 1943 году в оккупированной немцами Польше, но именно в этот год в Советском Союзе началось формирование 1-й Варшавской польской пехотной дивизии им. Костюшко. Уже много лет Бандель возглавляет в Западно-Поморском воеводстве общественную ассоциацию «Польша-Восток», а поехал с нами в Калининград, чтобы принять участие в параде Победы.

Когда я сказал польским единомышленникам, что в России нет улиц со словом «Сталинград» или «сталинградский» (если я не прав, то поправьте, дорогой читатель*), то мне не поверили. При всей нелюбви к нашей стране и истории в Польше есть Сталинградская аллея в Познани, площадь Героев Сталинграда в Зелено-Гуре, улица Героев Сталинграда в Бельско-Бяле, улица Защитников Сталинграда в городке Кемпно…

«А в городке Кросно-Оджаньске, недалеко от границы с Германией, вообще есть улица Красной армии, — добавляет руководитель польского общества по восстановлению памятников «Курск» Ежи Тыц. — Теперь вы понимаете, чего боятся нынешние власти Польши?»

Мы стоим у памятника Благодарности Красной армии в Щецине. Он в жутком состоянии. Грязный, с россыпью бутылочных осколков на постаменте. С правой стороны вырвана с мясом каменная плита. Если присмотреться, то на стеле видна тьма мелких надписей, написанных подростками маркером по типу «Здесь был Вася». (Позже генконсул России в Гданьске Александр Карачевцев скажет, что польские власти в нарушение взаимных договорённостей об охране мест памяти ждут, когда монументы придут в упадок, и тогда можно будет сказать, что памятник аварийный, угрожает общественной безопасности, а потому его необходимо снести).

У стелы нас встретила русская общественница Тамара Попова, которая проживает в Щецине более 20 лет. Тамара — настоящий народный дипломат, к которой тянутся поляки, по-прежнему влюблённые в Россию. Дел у общественницы невпроворот. На днях в Щецине даст концерт ансамбль «Легенда» из Калининграда — единственный музыкальный коллектив в регионе, входящий в Международную организацию Народного искусства под эгидой ЮНЕСКО. «Когда поляки узнают, что я — русская, то сразу или песню русскую напоют, или строчки из стихотворения вспомнят. Тяга к России осталась», — говорит мне Тамара.

Недавно польско-российское братство постигла утрата. 19 марта скончалась Марлина Зимна — автор единственного в Польше частного музея Владимира Высоцкого.

«Когда Марлине было 16 лет, то мама показала ей фотографию Высоцкого, — рассказывает Попова. — Она буквально влюбилась в советского барда, поэта, актёра. И с тех пор стала собирать любую информацию о нём. Так в её доме, в городе Кошалине, возник музей. Марлина провела 13 международных фестивалей, посвящённых памяти Высоцкого. В прошлом году, например, туда приехали представители 16 стран мира. Представляете, и все говорили на русском! Негр — на русском, японка — на русском. Собралось более 100 человек. От Австралии до Канады. Она соединяла всех. И как было обидно, что из российского посольства никто на кладбище не пришёл…»

К нам подходит ещё один житель Западно-Поморского воеводства, колоритный поляк по имени Валерьян Лойко.

«А мой дядя, выселенный перед войной в Сибирь, до сих пор хранит сапоги, в которых ходил там», — начинает он издалека. Довольный произведённым эффектом, пан Валерьян продолжает: «Как-то мы сидели в кругу родных, и дядя говорит — я благодарен Сталину, что меня отправили в Сибирь. Все на него смотрят, думают, что старик из ума выжил. А он отвечает — не-е-ет, я долго думал над этим. Мы уехали в Сибирь и остались живы. А те, кто остался здесь, того убил фашист».

Сейчас Валерьян Лойко вместе с сыном помогает обществу «Курск», восстанавливая в Западно-Поморском воеводстве памятники советским солдатам.

Услышав тему памятников, Тамара Попова вспоминает историю, произошедшую год назад в небольшом польском городке Хойна (при немцах он носил название Кёнигсберг-на-Ноймарке).

«Хойна был стратегически важной точкой перед Одером. Отсюда — после форсирования реки — шла прямая дорогая на Берлин, — рассказывает Тамара. — Сколько там наших ребят погибло. В Хойне похоронен отец Муслима Магомаева. Так вот, в прошлом году — на 70-летие взятия Хойны — в воеводстве сказали, что не будет никаких памятных мероприятий. Я звоню бурмистру Хойны Адаму Федоро́вичу и спрашиваю, что нам делать. А он отвечает: «Вы приезжайте, приезжайте! Мы сами всё сделаем». И действительно, бурмистр организовал и провёл церемонию возложения цветов. А на мой вопрос — зачем он это делает, ответил: «А что я им скажу?» И показывает на стариков с медалями и на детей. Вы, говорит, спасли нас от фашизма, как я этого не сделаю. Удивительный человек» (Тамара плачет).

Тогда же власти Хойны торжественно захоронили, установив на могиле православный берёзовый крест, останки 4х красноармейцев, найденных на одерском побережье во время строительных работ.

Нашу беседу прервала пожилая седовласая пани, представившаяся Анной-Марией. Своей громкой эмоциональной речью она собрала вокруг себя всю нашу группу. Послушайте её:

«Я видела 39-й год, начало войны… Но я видела и освобождение Варшавы! Видела, кто освободил Варшаву! Это красноармейцы, а им сейчас убирают памятники. Я на нервах… Я никогда не была партийной… Я не говорю, что люблю русских. Я просто люблю людей. Столько миллионов советских солдат погибло, а сейчас Ярэк (лидер партии власти «Право и справедливость» Ярослав Качински. — Прим. авт.) устанавливает по всем уголкам памятники своему брату и ломает памятники солдатам, погибшим при освобождении нашей страны. Это глупость и ещё раз глупость! Так нельзя! Мне просто больно, больно!..»

Наша последняя остановка — военно-мемориальное кладбище в Гданьске, где покоятся 2529 советских солдат. Нас встретил генеральный консул России Александр Карачевцев, который провёл настоящую политинформацию для участников рейда «Дороги памяти»:

«В Гданьске открылась фотовыставка, рассказывающая о том, как Красная армия разбомбила город. Но никто в Польше не говорит, что это была немецкая крепость Данциг. Никто в Польше не говорит, что в июле 1945 года в Данциге проживало всего 8 тысяч поляков, а немцев — 140 тысяч. Никто в Польше не говорит, что советские солдаты погибли за «польскость» Гданьска. Ведь 30 марта 1945 года наше командование сказало полякам — водружайте польский флаг, это ваш город. Хотя никакого решения по Данцигу ещё не было. И если сохранять статус-кво, то Данциг на тот период был ни польским, ни немецким, а свободным городом, управляемым Лигой наций. Но сегодня об этом никто не говорит…»

* После публикации этого материала читатели ИА REGNUM поправили меня, «топографического кретина». В России есть улицы, в названиях которых увековечены Герои Сталинграда. Это, в частности:

— Волгоградская область, район Светлоярский, рабочий поселок Светлый Яр, улица Сталинградская;

— Астраханская область, Ахтубинский район, Ахтубинск, Сталинградская улица;

— Барнаул, бульвар Защитников Сталинграда;

— город Волжский (рядом с Волгоградом), улица Сталинградская;

— подмосковный Королёв, улица Сталинградской Битвы.

Читайте также:

«Мы ещё будем союзниками»: 4-й день рейда памяти в Польше

«Польша превращается в профашистское государство»: 3-й день рейда памяти

Почему поляки ненавидят слово «Красная»: 2-й день рейда «Дороги памяти«

"Они моему отцу в спину стреляли!»: 1-й день рейда «Дороги памяти» в Польше