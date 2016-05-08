Тбилиси, 8 мая, 2016, 10:05 — ИА Регнум. Председатель парламента Грузии Давид Усупашвили считает, что ничего удивительного и нуждающегося в дополнительных разъяснениях в его заявлении, сделанном в Потийском порту 4 мая, не было, но тем не менее к сведению лиц, у которых возникли в этой связи вопросы, он решил сделать определенные разъяснения.

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Давид Усупашвили пояснил, что сделал это заявление не из-за прибытия в Потийский порт американских танков, а в связи с празднованием 25-летнего юбилея Вооруженных сил Грузии.

«Я сказал и еще раз подтверждаю, что каждым воином Грузии, каждым гражданином и каждым политиком при праздновании такой даты вместе с гордостью овладевает и боль, так как наша главная государственная миссия не выполнена — территориальная целостность Грузии в тех границах, которые признаны всеми международными организациями и всеми государствами континента, кроме одного, нарушена из-за военной оккупации», — пояснил спикер парламента.

Он напомнил, что именно действующий парламент Грузии придал юридическую силу отказу Грузии от применения вооруженных сил при урегулировании конфликта, но подчеркнул, что из-за этого нельзя забывать погибших за родину героев, а грузинская армия не должна прекращать заботу о защите родины.

По словам Давида Усупашвили, он выразил благодарность американским и европейским друзьям, так как именно их дипломатические усилия остановили бомбардировку Грузии самолетеми иностранного государства, и с сожалением подчеркнул, что такая помощь Грузии понадобится и в дальнейшем для превенции подобных событий.

Завершая свое заявление, председатель парламента Грузии отметил, что «на самом деле ничего разъяснять и спрашивать не надо было бы, если бы не высосанная из пальца пропагандистская необходимость», а также заверил, что у него лично к тем местным и зарубежным оппонентам, нападки со стороны которых в последний период приняли систематический характер, вопросов нет, так как «здесь все ясно».

Ранее МИД РФ откликнулся специальным комментарием на прибытие в Потийский порт американской военной техники и проведение в Грузии грузино-американских учений. В этом комментарии российское внешнеполитическое ведомство заострило внимание на заявлении, сделанном в этой связи Давидом Усупашвили.

«Рассматриваем столь последовательное «освоение» натовскими военными грузинской территории как провокационный шаг, нацеленный на сознательное раскачивание военно-политической обстановки в Закавказском регионе. В немалой степени этому способствует и откровенное потакание Вашингтоном и его союзниками реваншистским устремлениям Тбилиси. Очередным подтверждением тому стали недавние публичные высказывания председателя грузинского парламента Д.Усупашвили. Так, было сказано, что пока «часть территорий страны оккупирована, миссия вооруженных сил Грузии остается невыполненной». А залогом ее выполнения спикер назвал не только «героизм грузинских солдат и офицеров», но и помощь партнеров — стран-участниц НАТО», — говорится в комментарии МИД России.