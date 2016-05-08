Пхеньян, 8 мая, 2016, 10:03 — ИА Регнум. Лидер Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын призвал страны быть готовой к силовому воссоединению с Южной Корее, если против Пхеньяна будет совершена агрессия. Об этом пишет издание «Нодон Синмун» со ссылкой на полный текст выступления Ким Чен Ына на седьмом съезде Трудовой партии Кореи.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ким Чен Ын

Лидер КНДР заявил, что народной армии необходимо поддерживать боеготовность на самом высшем уровне и быть готовой к «безрассудным военным провокациям американского империализма и южнокорейской военщины против нашей республики. Если враги нападут, то следует беспощадно покарать агрессоров и «завершить историческое дело воссоединения родины».

Ким Чен Ын подчеркнул, что необходимо установить такую атмосферу в северокорейском обществе, при которой каждый человек был бы готов начать воссоединение страны в случае агрессии против КНДР.

Напомним, ранее сообщалось, что на съезде партии Ким Чен Ын заявил, что Пхеньян будет выполнять обязательства по нераспространению ядерного оружия.