Чебоксары, 8 мая, 2016, 14:24 — ИА Регнум. Лидер фракции КПРФ в Госсовете Чувашии Дмитрий Евсеев, который в феврале вышел из партии, досрочно складывает депутатские полномочия в региональном парламенте. Он займёт мандат коммунистов, освободившийся в Чебоксарском городском собрании депутатов после обвинительного приговора Алексею Лапину, сообщил ИА REGNUM парламентарий.

gov.cap.ru/Default.aspx?gov_id=83 Дмитрий Евсеев

Алексей Лапин, который прошёл в столичный парламент в сентябре 2015 года и является генеральным директором одной из строительных компаний, стал фигурантом уголовного дела. Ему инкриминировалось несколько эпизодов мошенничества в сфере предпринимательства (ст.159.4 ч.1 УК РФ). В апреле Верховный суд Чувашии изменил условный приговор, назначив народному избраннику 5 лет колонии общего режима. Лидер чувашских коммунистов, депутат Госдумы Валентин Шурчанов, комментируя уголовное дело, заявлял, что Лапин не вернул деньги, собранные «у заёмщиков» для «финансирования кампании». И сообщил, что «они сейчас подают дальше свои жалобы».

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Отметим, что Алексей Лапин ранее уже был судим. В ноябре 2015 года в Чебоксарах была организована протестная акция против уплотнительной застройки и застройщика Лапина. Ранее Лапин стал участником скандала с выходом из партии депутата Госсовета Чувашии, руководителя фракции КПРФ в парламенте Дмитрия Евсеева, который своё решение объяснил нездоровой ситуацией в рескоме партии: по его словам, реском стал «семейным бизнесом Шурчановых» (Валентина Шурчанова и его сына, главы фракции КПРФ в горсобрании Чебоксар Алексея Шурчанова).

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14 апреля на городском собрании Чебоксар было принято решение о досрочном прекращении депутатских полномочий Алексея Лапина. 29 апреля Муниципальная избирательная комиссия Чебоксар предложила вакантный мандат в городском собрании депутатов лидеру фракции КПРФ в Госсовете Чувашии Дмитрию Евсееву, который был вторым номером в общегородском списке коммунистов. На этот раз от мандата Евсеев отказываться не стал, написав 6 мая заявление о досрочном сложении депутатских полномочий в Госсовете. Таким образом, фракция КПРФ в региональном парламенте фактически обезглавлена.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, общегородской список КПРФ на выборах в горсобрание Чебоксар возглавили Валентин Шурчанов, депутат Госсовета Дмитрий Евсеев и начальник гаража в Чувашском республиканском управлении инкассации Рафис Якушев. Мандаты Шурчанова и Евсеева в сентябре 2015 года достались Алексею Шурчанову и Алексею Лапину, который выдвигался по партийному списку по одному из округов северо-западного района Чебоксар. Лапин шёл вторым номером, после Николая Абликова, который отказался от мандата, получив место помощника Валентина Шурчанова и возглавив отдел по оргпартработе в рескоме партии.

Напомним, в сентябре этого года в Чувашии, помимо выборов в Госдуму России, состоятся выборы в Госсовет.