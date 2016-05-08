Егорьевск, Московская область, 8 мая, 2016, 09:28 — ИА Регнум. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту убийства пятерых байкеров в Московской области. Об этом сегодня, 8 мая, сообщает пресс-служба СК РФ.

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Сообщается, что возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»).

Напомним, сегодня в Егорьевском районе Московской области мужчина застрелил пятерых байкеров из карабина «Сайга». Личность подозреваемого установлена благодаря двум женщинам, которые сопровождали байкеров и в которых преступник не стал стрелять. Для его поимки по тревоге поднята вся полиция региона. Подозреваемый вооружен и опасен. На месте убийства работают оперативники.

По данным полиции убийство было совершено сегодня около 6:00 в Егорьевском районе Подмосковья, возле заброшенного здания пивоваренного завода. По неподтвержденным данным, между убийцей и байкерами неоднократно происходили конфликты и преступление было спланировано.