Петропавловск-Камчатский, 9 мая, 2016, 09:02 — ИА Регнум. «Главное, запомни имя своё», — об этом свою четырехлетнюю дочь Эльвиру Петухову (сейчас Куковицкую) всегда просила её мать, когда они попали в концлагерь под Мюнхеном. Как рассказывает сегодня теперь уже жительница Камчатки 76-летняя Эльвира Михайловна, они не знали, что ждет их завтра, прожить еще один день — было как подарок судьбы.

Дмитрий Загорский ИА REGNUM Фото

В концлагерь Эльвира Михайловна попала, когда ей было 4 года, их вместе с мамой из Ставрополья немцы вывезли в Германию. На территории, огороженной колючей проволокой, находилось порядка 100 бараков, в которых содержались пленные со всего мира.

«Я помню что хотела кушать, спать, а спать было нельзя из-за жесткой дисциплины. Как ребенку хотелось взяться за проволоку, которая была под током, или подойти к охраннику на вышке, чего, конечно же, делать было нельзя, — рассказала узница конлагеря. — Разговаривали мы в основном на немецком, потому что только на этом языке к нам обращались. Я лет до 12-ти помнила немецкий, но мне в СССР запрещали даже думать о том, чтобы говорить на этом языке… Кушать очень хотелось. Всегда… Я только лет 15 как отъелась. А до этого чувство голода всю жизнь было»

Однажды, как вспоминает Эльвира Михайловна, её 21-летнюю мать привели в Гестапо. Фашисты допрашивали её как жену советского кадрового офицера, который погиб в 1941-м. Позже, чтобы оказать давление на мать, туда же привели и четырехлетнюю дочь. «Мама сидела на стуле, а меня посадили напротив. Но тогда я не очень понимала, что они от матери хотели. Мама сидела и плакала. «Не шевелись только, сиди…», — говорила она. А один из фашистов выстрелил в мою сторону, пуля пролетела прямо над головой. Мама упала в обморок», — вспоминает Эльвира Куковицкая.

Малышей, как вспоминает узница концлагеря, немцы водили на казни, когда вешали пленных — как в назидание, чтобы хорошо себя вели. Но одна из самых жутких сцен, оставшихся в памяти ребенка — это освобождение из концлагеря 28 апреля 1945 года. «Был массированный налет, который осуществляли американцы. Было ковровое бомбометание — был гул, земля дрожала, крыло к крылу и небо не было видно. Все в щели попрятались, но очень многих засыпало заживо. А утром крик: «Ура! Свобода!». Я посмотрела — громадные ворота открыты, а люди стоят на территории лагеря, но ни один человек не вышел — все боялись», — вспоминает Эльвира Михайловна.

Освобождали их американцы, которые и приехали в лагерь на следующий день после бомбардировки. «Англичан и французов — как победителей, американцы одели, а русские остались без ничего — ободранные голодные. Иностранцев, которые были в лагере, вывозили на машинах как победителей», — рассказала узница.

День Победы 9 мая 1945-го Эльвира Михайловна встретила там же — в немецком концлагере, их уже освободили— все кричали: «Победа! Свобода! На Родину!». Но что делать дальше никто не знал. Потом на поезде русских увезли в Запорожье. И началась послевоенная жизнь, в которой бывшую узницу концлагеря не хотели брать в школу, не принимали в пионеры, не пускали в Москву и Ленинград.

Уже будучи взрослой наша героиня приехала на Камчатку на заработки и осталась здесь жить. Всю свою жизнь она посвятила помощи людям — 60 лет непрерывного медицинского стажа. Эльвира Михайловна — Почетный донор, и в свои 76 до сих пор работает медсестрой. Говорит, что только недавно перестали сниться картины из ее детства — нескончаемые бомбежки, вой сирен и лай немецких лагерных овчарок. Но до сих пор у нее хранится нашивка, которую носили пленные фашистского концлагеря.